Atlético de Madrid bate Elche e vence a segunda seguida no Campeonato Espanhol

22/08/2021 | 16:56



O atual campeão começou a nova temporada do Campeonato Espanhol com tudo. Neste domingo, pela segunda rodada, o Atlético de Madrid chegou à segunda vitória consecutiva na competição. Após triunfo na estreia, fora de casa, contra o Celta, o time da capital bateu o Elche por 1 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. Ángel Correa marcou o gol da equipe do técnico argentino Diego Simeone.

Os primeiros 45 minutos de jogo não foram de grandes emoções. Aos oito, o Atlético de Madrid chegou pela primeira vez em um chute de Saúl, que passou por cima do gol. A primeira chegada de perigo do Elche só veio aos 29 em uma cobrança de falta de Verdú, que saiu por cima. Quatro minutos depois, Saúl chegou novamente em cabeçada após cruzamento, mas a bola foi pela linha de fundo.

Pouco antes do intervalo, aos 39 minutos, o Atlético de Madrid abriu o placar com Correa. O meia foi lançado na área e contou com a saída errada do goleiro adversário para tocar para o gol vazio.

Já na etapa final, a primeira chegada foi do zagueiro uruguaio Giménez, que cabeceou para a defesa de Casilla. Três minutos depois, o arqueiro do Elche entrou em ação de novo para defender um chute do atacante belga Carrasco dentro da área.

Com 10 minutos do segundo tempo, Milla arriscou chute de fora da área, mas Oblak fez defesa sem sustos. Aos 25, o goleiro do Atlético de Madrid foi exigido novamente em arremate forte e rasteiro de Benedetto. Os últimos minutos foram de poucas chances para os dois lados.

Também neste domingo, a Real Sociedad derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0, em San Sebastian. O gol do time da região do País Basco foi marcado por Mikel Oyarzabal, aos 23 minutos do segundo tempo.