Pela 1ª vez desde abril de 2020, nenhuma das cidades de SP tem UTI Covid lotada

22/08/2021 | 16:19



Pela primeira vez desde abril de 2020, nenhum dos 645 municípios do Estado de São Paulo atingiu o índice de 100% de ocupação das UTIs dedicadas à covid-19, segundo o governo do Estado.

O marco foi registrado neste sábado (21) e é considerado resultado do avanço da vacinação e das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia. "Vacinas salvam vidas", destacou o governador João Doria (PSDB), em seu perfil no Twitter. Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou até o momento e o primeiro a ultrapassar a marca de 70% da população total com a primeira dose, chegando a 70,68% neste sábado (21).

Conforme nota da administração paulista, ontem havia 7.495 pessoas hospitalizadas com covid-19 no Estado - 3.842 em UTI e 3.653 em enfermarias. A taxa de ocupação de UTIs era de 40,3% em todo o Estado e de 38,5% na Grande São Paulo. Até sábado, São Paulo havia registrado 4.209.421 casos de covid-19 e 144.185 óbitos.

Em 30 de março de 2021, pico da segunda onda, chegou a 87 o número de cidades com ocupação integral dos leitos de terapia intensiva. Os dados são do Censo Covid, realizado pelo Estado desde abril de 2020. No auge da segunda onda da pandemia, o número de pacientes em leitos reservados para casos graves da doença