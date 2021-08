Marieta Severo teve medo de morrer ao contrair Covid-19

22/08/2021 | 16:11



Marieta Severo, de 74 anos de idade, revelou durante entrevista para O Globo que teve medo de morrer quando soube que estava com Covid-19, no ano passado.

- Vou ser intubada e morrer?, perguntou Marieta aos médicos quando descobriu que cerca de 50% dos pulmões estavam comprometidos.

A eterna Dona Nenê, de A Grande Família, ficou internada no mesmo hospital que está o seu marido, Aderbal Freire Filho - que sofreu um AVC em junho do ano passado e segue lutando contra a doença. A atriz acredita na recuperação do seu companheiro de quase duas décadas:

- Acredito que ele vai conseguir recuperar algo da vida dele e da nossa, afirma.

Agora ela está embarcando em um novo desafio na carreira profissional, vai interpretar a Dona Noca, em Um Lugar ao Sol, a próxima novela das nove - uma cozinheira batalhadora que criou a neta, da Globo. Nós desejamos muita saúde e sucesso para Marieta, não é mesmo?