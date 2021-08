Lucas Lima faz dueto com Sandy e dispara: Gravei com a patroinha

22/08/2021 | 16:10



Lucas Lima, marido de Sandy, alegrou o feed do Instagram neste domingo, dia 22, ao publicar um vídeo cantando ao lado da esposa. Nas imagens, os cantores aparecem apenas na voz e violão em um cover da música Romaria, de Renato Teixeira.

Na legenda, Lima brincou:

Essa música tem historinha! Quando eu tinha uns oito, talvez nove anos [de idade], eu fui pra uma seleção que rolou em Porto Alegre pro Show de Calouros do Sílvio Santos. Lá, eu cantei e toquei essa música no violino! Fui sumariamente ignorado. Mas desde então já toquei inúmeras vezes e dessa vez, na minha semaninha de folga, gravei com a patroinha cantando. DUVIDO que a gente não teria entrado no Show de Calouros com essa versão. DUVIDO.

Nos comentários, Sandy respondeu:

Eu teria te aprovado!

