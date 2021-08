Dia do Folclore: Confira séries para assistir no streaming

22/08/2021 | 14:56



O Dia do Folclore é celebrado neste domingo, 22 de agosto. Além da tradição oral e dos diversos livros que abordam as histórias do folclore brasileiro, este universo também é retratado em diversas produções disponíveis para assistir no YouTube e em serviços de streaming. Confira alguns exemplos abaixo.

Cidade Invisível - Netflix

Criada por Carlos Saldanha, a série aborda o universo das lendas do folclore brasileiro como se fossem pessoas comuns em meio à sociedade, em um clima de suspense e investigação policial.

Protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, o elenco também traz Julia Konrad, Jimmy London, Wesley Guimarães, José Dumont, entre outros. A segunda temporada de Cidade Invisível já foi confirmada pela Netflix.

Para conferir o trailer da 1ª temporada, é só clicar aqui .

Sítio do Picapau Amarelo - Globoplay

Seis temporadas da versão de Sítio do Picapau Amarelo produzida pela Globo nos anos 1970 e 1980 estão disponíveis no serviço de streaming Globoplay. Baseada na obra de Monteiro Lobato, a série aborda diversos personagens do folclore brasileiro, como Saci Pererê, Cuca e Iara.

Clicando aqui você pode ver um trecho de um episódio da saudosa temporada original.

Turma do Folclore - YouTube e Amazon Prime Video

Voltado para crianças, o desenho Turma do Folclore traz historinhas envolvendo os principais nomes do folclore nacional. Há episódios disponíveis na íntegra no YouTube , e também a quinta e sexta temporada no streaming Amazon Prime Video.

Vou Te Contar - YouTube

Produzida pelo canal Futura em 2008, Vou Te Contar é composto por uma série de vídeos curtos, e disponíveis na página da emissora no YouTube, que trazem explicações a respeito de figuras marcantes do folclore brasileiro, com narração de Fernando Alves Pinto e entrevistas com pessoas que reforçam a tradição oral das histórias.