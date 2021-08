Seis das sete cidades da região têm 604 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021



Nesta semana, a região concentra 604 vagas disponíveis para quem procura por uma recolocação no mercado de trabalho. Há opções para costureira, ajudante de obras, vendedor, entre outras.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André são 123 oportunidades. Deste total, quase metade (60) é para operador de telemarketing ativo e receptivo, exclusivo para PCD (Pessoas Com Deficiência). Também há vagas para ajudante de pasteleiro (dez), ajudante de obras (cinco), encanador (cinco), entre outras.



Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, que funciona das 10h às 16h, de segunda a sexta). O CPETR fica na Prefeitura, no piso do estacionamento.



Já, na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 167 vagas, entre elas vendedor porta a porta (40), ajudante de motorista (20), assistente de vendas (20), entre outros. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.



São Caetano oferece 251 vagas. O cadastro é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br). Em Diadema são 20 oportunidades. Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.



No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá são 23 vagas, a maioria delas (11) para costureira. Interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho.



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui 20 vagas. O endereço é na Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro e o funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Informações pelo telefone 4824-4282.