Marina Ruy Barbosa adere a novo corte em campanha publicitária

22/08/2021 | 14:10



Marina Ruy Barbosa sempre apareceu com os seus cabelos ruivos totalmente longos durante todos esses anos e a atriz resolveu dar uma mudada de visual para participar de uma publicidade e aderiu aos fios mais curtos.

Os fãs e internautas, claro, ficaram surpresos com a mudança e fizeram uma verdadeira chuva de elogios nas redes sociais de Marina Ruy Barbosa. Além do cabelo curtinho, a artista também apareceu com algumas peças curtinhas para a realização do trabalho publicitário.

Corte combinou muito com você, enalteceu um fã na publicação da artista no Instagram.