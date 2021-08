Após encontro com Kim Kardashian, Kanye West e Irina Shaik terminam romance, diz revista

22/08/2021 | 13:11



Parece que o romance entre Kanye West e Irina Shaik chegou ao fim. Segundo fontes da revista People, o namoro nunca foi uma coisa séria e acabou não dando certo. Apesar disso, eles continuam amigos.

- Kanye tem estado ocupado trabalhando e passando tempo com seus filhos. Este é o seu foco. Ele não tem tempo para namorar agora. Ele acha Irina incrível.

West e a modelo foram vistos juntos pela primeira vez no início de junho, durante o aniversário de 44 anos de idade do rapper. Eles estavam hospedados em um hotel super luxuoso na França, o Villa La Coste. Até o momento desta publicação, nenhuma das estrelas confirmou publicamente o fim do relacionamento.

A notícia da separação veio apenas alguns dias após Kanye e Kim serem flagrados almoçando amigavelmente em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos. Parece que o rapper está tentando manter uma relação amigável com todas as suas ex. Maturidade que chama?

Rixa com Drake

Enquanto a paz reina na vida amorosa, Kanye continua enfrentando uma disputa infinita com Drake. Apesar dos rumores de que os dois finalmente estavam criando uma amizade, a situação voltou a ficar tensa após os rappers anunciarem os lançamentos de seus novos álbuns.

Para quem não está muito por dentro do assunto, a rivalidade dos dois já foi tão grande que, em 2007, eles chegaram a lançar discos no mesmo dia para comparar qual deles fazia mais sucesso. Dá para acreditar?

O que deixou a entender que a briga poderia estar rolando ainda foi um trecho da música Betrayal, um parceria de Trippie Redd e Drake. A letra parece falar sobre os haters e a disputa com Kanye West.

- Todos esses idiotas com quem eu estou brigando e que eu mal conheço. Quarenta e cinco, quarenta e quatro, deixa pra lá. E não está mudando nada para mim, está gravado na pedra. Pedras rolantes, pedras pesada.