Ex-cunhada de Simaria faz desabafo após separação da cantora: Sentimentos que não podemos impedir

22/08/2021 | 13:10



A ex-cunhada de Simaria, da dupla com Simone, fez um desabafo em suas redes sociais após a cantora anunciar o término de seu relacionamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem esteve casada por 14 anos. Pilar Escrig postou um vídeo ao lado de seus sobrinhos e escreveu:

Os sentimentos são como ondas. Sentimentos que não podemos impedir que cheguem até nós, mas podemos escolher em quais surfar. Se Gio e Pawel fossem joias, eu teria as joias mais bonitas de todas. Sem dúvida o maior presente que um irmão pode dar.

Na última segunda-feira, dia 16, a cantora fez uma publicação em suas redes sociais para tornar pública a separação. Em parte do texto, ela escreveu:

Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia.