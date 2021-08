Após detalhe indiscreto, Bruno Montaleone usa modelo diferente de shorts em nova foto sem camisa publicada no Instagram

22/08/2021 | 13:10



Bruno Montaleone chamou a atenção em seus Stories do Instagram ao compartilhar um clique sem camisa em frente ao espelho. No entanto, muitos fãs notaram um detalhe indiscreto no shorts do ator, onde ele aparece com um volume diferente. Mas parece que o galã aprendeu a lição; tanto que na manhã deste domingo, dia 22, trocou o modelo da peça que usava, o ângulo e também a cor. E aí, melhor?

Montaleone está fazendo cada vez mais sucesso. Recentemente, ele apareceu no clipe de melhor sozinha :-)-:, de Luísa Sonza, além de ter feito par romântico com Larissa Manoela no filme Diários de Intercâmbio, da Netflix.

Escalado para a minissérie de Verdades Secretas, Bruno também namorou Sasha Meneghel entre 2017 e 2019.