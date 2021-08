Após cirurgia na cabeça, Myrian Rios sofre com pequeno sangramento no ouvido

22/08/2021 | 12:11



Myrian Rios está se recuperando de uma cirurgia na cabeça, procedimento que realizou para tentar corrigir a surdez. Em suas redes sociais, ela tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e anunciou que só teve um pequeno sangramento no ouvido esquerdo, sintoma que o médico considerou normal.

Na legenda, ela escreveu:

Hoje amanheci muito feliz com todas as manifestações de amor. Ninguém é bom sozinho, juntos somos mais fortes. Tive um pequeno sangramento no ouvido esquerdo; segundo Dr. Lulu Barauna está tudo dentro do previsto.