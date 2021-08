De novo! Zé Ramalho dispensa participação em álbum de Sérgio Reis após áudio vazado na internet

22/08/2021 | 12:10



E a polêmica em torno de Sérgio Reis continua! Agora, segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor levou um não de Zé Ramalho, que desistiu de participar do novo álbum do músico. Além disso, Zé proibiu o artista paulistano de usar a canção Admirável Gado Novo no projeto.

O disco de Sérgio Reis está previsto para ser lançado ainda em 2021. Uma das faixas seria, justamente, uma parceria entre Sérgio e Zé Ramalho, que cantariam juntos Admirável Gado Novo, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela Rei do Gado.

Além de Zé, Maria Rita, Guilherme Arantes e Guarabyra também deixaram o projeto de Sérgio Reis. Como você viu, o músico fez uma declaração sobre o Supremo Tribunal Federal que repercutiram de forma negativa nas redes sociais, e desde então, vem perdendo parcerias e patrocínios.