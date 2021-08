Afegã dá à luz uma menina dentro de avião militar dos EUA

22/08/2021 | 11:48



Uma mulher afegã deu à luz uma menina dentro de um avião militar dos Estados Unidos. O parto, segundo oficiais americanos, ocorreu a bordo de um C-17, da Força Aérea, que voou do Oriente Médio para a Base Aérea de Ramstein, na Alemanha - local que está sendo usado como posto de trânsito para pessoas que estão sendo evacuadas do Afeganistão desde que o Taleban tomou o poder do país.

O Comando de Mobilidade Aérea dos militares informou por meio das redes sociais que a mãe afegã começou a ter complicações durante um vôo realizado neste sábado, 21.

Com isso, o comandante da aeronave decidiu descer de altitude para aumentar a pressão do ar na aeronave, o que teria ajudado a estabilizar e salvar a vida da mãe.

Na chegada a Ramstein, uma equipe médica dos Estados Unidos subiu a bordo e realizou o parto do bebê no compartimento de carga da aeronave. "A menina e a mãe foram transportadas para um centro médico próximo e estão em boas condições", relataram os militares.

Cenas caóticas vêm sendo registradas desde o último domingo no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão. Em uma das mais recente delas, crianças são repassadas de mão em mão por uma multidão de pessoas, em um retrato do desespero para deixar o país.

Em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, uma garotinha é carregada por uma multidão que se aglomera no entorno do aeroporto de Cabul. Ela é içada por cima do alto muro erguido no perímetro, sendo entregue a um soldado norte-americano que montava guarda.