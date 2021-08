Maria Lina Deggan nega que receba ajuda do ex para se tornar influenciadora e se emociona ao falar do filho: - O Whindersson vai ser para sempre pai do João

22/08/2021 | 11:11



Como você viu, surgiram rumores de que Whindersson Nunes estaria ajudando a ex-noiva, Maria Lina Deggan, a se tornar influenciadora digital. No entanto, a estudante fez questão de desmentir os boatos através de um desabafo publicado no último sábado, dia 21, em seus Stories do Instagram.

- Vim aqui conversar sobre um assunto um pouco chato, mas acho que é necessário. Essa casa em que estou morando hoje, eu morei com o Whindersson desde janeiro. Essa casa é alugada, não é comprada. Nós alugamos ela em janeiro, juntos, para morarmos juntos. E nós moramos juntos aqui até o fim do nosso relacionamento. Quando terminamos, eu sugeri que ele me deixasse ficar aqui, já que ele nunca gostou muito de morar aqui e já queria se mudar. Essa casa tem contrato até janeiro, então ele não precisaria alugar outro lugar para eu ficar, e nem eu precisaria alugar outro lugar. E combinamos assim, numa boa, super amigavelmente. Ele topou na hora e deixou essa casa comigo, porque tinha contrato e ele não gostava de morar aqui.

Além disso, a influencer se emocionou ao falar sobre o filho, João Miguel, que não resistiu após nascer de forma prematura em maio deste ano.

- Estou aqui sozinha, eu, meu assessor e minha funcionária. Às vezes a minha mãe vem para cá, para não me deixar sozinha. O Whindersson é uma pessoa incrível, um cara admirável e uma pessoa muito boa. Mas ele não tem me ajudado a ser influenciadora. Muito pelo contrário, eu estou fazendo tudo sozinha, na cara e na coragem. Estou me esforçando e dando o meu melhor. Essa informação da equipe dele estar aqui me ajudando não é verdade, isso não procede. O que não quer dizer nada; não quer dizer que ele seja uma má pessoa por isso. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa incrível, eu admiro muito ele. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele é pai do meu filho e ele vai ser para sempre pai do João.

Maria explicou que não quer que esses rumores tenham influência na forma como as pessoas a enxergam.

- Só queria ser esclarecer para mais uma vez a mentira não ser predominante ao redor da minha vida.

E também declarou que esse tipo de coisa acontece frequentemente.

Mais uma notícia falsa sem pé nem cabeça... Não sei de onde as pessoas tiram tanta mentira sobre mim e sobre meu relacionamento., escreveu.