Paolla Oliveira diz que namoro com Diogo Nogueira é um furacão doce e Fernanda Gentil pede: - Não termina nunca, não. Por favor?

22/08/2021 | 11:10



Paolla Oliveira falou sobre o namoro com Diogo Nogueira durante a sua participação no programa Se Joga do último sábado, dia 21. Em entrevista à apresentadora Fernanda Gentil, a atriz celebrou o fato de ter ganhado uma música de presente do namorado.

- Menina, tô demais, né? Ganhei música e não me aguentei... Me joguei!, brincou.

A artista também usou adjetivos curiosos para descrever a sua relação com o cantor.

- É um furacão doce. Um tornado de alegria!

Gentil ainda surpreendeu os telespectadores - e a própria Paolla! - ao fazer um pedido inusitado sobre o relacionamento da estrela.

- Paolla, não termina nunca, não. Por favor? O Brasil está precisando disso!, afirmou a jornalista.

Certíssima, não é?