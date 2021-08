Do Diário do Grande ABC



22/08/2021 | 10:12



O motorista que utiliza as estradas que cortam o Grande ABC em direção à Baixada Santista encontra lentidão tanto na Via Anchieta, do km 27 ao km 31, quanto na Rodovia dos Imigrantes, do km 27 ao km 32. O motivo é o excesso de veículos em ambas as rodovias. O tempo está bom e a visibilidade é boa nos trechos de concessão.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), está em vigor a Operação Norrmal (5 x 5), ou seja, cinco pistas para descida e outras cinco para quem sobe. A descida é feita pelas pistas Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida ocorre pelas pistas Norte de ambas as vias.