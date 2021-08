Perrie Edwards, do Little Mix, dá à luz seu primeiro filho

22/08/2021 | 10:10



Nasceu! Perrie Edwards, integrante do Little Mix, anunciou no último sábado, dia 21, o nascimento de seu primeiro filho. O bebê, que é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, do Liverpool, ainda não teve seu nome divulgado - mas é um menininho!

Bem-vindo ao mundo, bebê. 21/08/2021, escreveu a artista em seu perfil oficial do Instagram.

Perrie e Alex, ambos de 27 anos de idade, revelaram a gravidez em maio deste ano. Grande parte da gestação foi compartilhada com Leigh-Anne Pinnock, que também faz parte do Little Mix, e assim como Perrie, divulgou que estava à espera do primeiro filho no início de maio.