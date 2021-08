É preciso agir agora

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021



Preocupante. É o mínimo que se pode dizer dos números estampados em reportagem de hoje deste Diário, que revelam que 128.520 crianças abaixo de 12 anos no Grande ABC, de uma população de 476 mil nessa faixa etária, sofrem de sobrepeso ou obesidade. Significa que 27% do total, ou três a cada dez, estão acima do peso, convivem com problemas agora que podem se agravar no futuro, como alertam especialistas. Os vilões podem ser vários, mas alimentação menos saudável e o sedentarismo dos tempos atuais de videogames, TV e computadores certamente estão na lista.



Aliás, em muitos casos os sinais objetivos de obesidade podem surgir logo na primeira infância, como as famosas dobrinhas em coxas e braços que pais e avós sempre acreditaram que eram sinônimo de boa saúde. Não são, e talvez embalados pela aparência de saudáveis das crianças insistem na condução alimentar equivocada, que depois fará parte do dia a dia dos jovens. Obviamente vão preferir lanche a uma canja, um salgadinho ao invés de salada e refrigerante no lugar de suco.



O problema atual do sobrepeso e obesidade em crianças tem preocupado também a OMS (Organização Mundial da Saúde), porque a tendência é que o quadro se agrave caso não se tome os cuidados necessários. A entidade aponta que o número de menores acima do peso pode chegar a 75 milhões no mundo até 2025, e que o Brasil está ameaçado de chegar a 2030 como o 5º no ranking de países com a maior quantidade de crianças obesas.



Diante da situação, é imperativo que as autoridades de saúde levem em conta a sugestão do endocrinologista Antonio Carlos do Nascimento, de que é fundamental repassar desde já o máximo de informações possíveis sobre o tema, o tempo todo, de modo que o debate leve a “melhorar a saúde futura da população planetária”. Afinal, como alerta outro especialista, o gastrocirurgião Eduardo Grecco, estudos revelam que “75% das crianças ou adolescentes, que começam com obesidade na idade infantil, vão evoluir para adultos obesos”. Ou seja, é preciso agir agora para cuidar do futuro.