Newgarden ganha a etapa de Gateway da Fórmula Indy e Pato O'Ward é novo líder

22/08/2021 | 08:45



Sobram emoções na temporada mais disputada da Fórmula Indy. Após mais uma etapa, a modalidade tem um novo líder e novo candidato ao título. Josef Newgarden, da Penske, ganhou pela segunda vez no ano, agora em Gateway, neste sábado à noite, e subiu para o terceiro lugar no geral, sonhando com o tricampeonato, enquanto o mexicano Pato O''ward, da Schmidt Peterson Motorsports, cruzou em segundo e agora é o líder. Will Power, também da Penske, largou na pole position e completou o pódio.

As mexidas na classificação vieram após um strike promovido por Rinus Veekay, na segunda relargada da etapa de Gateway, marcada também por alguns incidentes. O piloto holandês tirou de uma só vez os dois pilotos da Chip Ganassi da prova com toque na traseira de Scott Dixon, levando junto Alex Palou para o muro. Candidatos ao título, ambos tiveram de abandonar a 13ª etapa da Indy.

Palou acabou perdendo a liderança. O espanhol manteve os 425 pontos, mas viu O''Ward chegar aos 435. Dixon acabou ultrapassado na classificação por Newgarden, agora com 413. O neozelandês permaneceu com 392, no quarto lugar. O sueco Marcus Ericsson fecha o top 5, com 375.

Único brasileiro em Gateway, Tony Kanaan, da Chip Ganassi, completou as 260 voltas no 13° lugar, superando o francês Romain Groesjean, da Daile Coyne, que fez bonito em sua estreia em ovais. Apesar da posição, o ex-piloto da Fórmula 1 se destacou pelas ultrapassagens arrojadas tanto por dentro quando por fora das curvas.

O incidente dos pilotos da Ganassi foi o quarto com menos de um quarto de prova na Flórida. Após largada limpa, Ed Jones se enroscou com Graham Rahal e ambos foram para o muro com somente três voltas. Logo depois, Dalton Kellett viu Ed Carpenter acertar sua traseira.

Na volta 55, Carpenter acabou rodando sozinho e ocasionando a bandeira amarela que precedeu o acidente dos pilotos da Ganassi. A Penske aproveitou bem a quarta parada, com a abertura dos pit stops, em serviço ótimo de boxe que deixou Newgarden e Power nas duas primeiras colocações. O líder segurou a pressão dos concorrentes, enquanto Pato O''Ward ainda buscou o segundo lugar com manobras ousadas e bem agressivas.

Os carros da Fórmula Indy voltam às pistas daqui três semanas. No dia 12 de setembro acontece a etapa de Portland.