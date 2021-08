Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021 | 00:01



O Grande ABC contabilizou ontem mais 126 casos confirmados de Covid e oito mortes. Desde o início da pandemia, a região já soma 245.253 pessoas infectadas e 9.932 perdas. O número de recuperados alcança a marca de 228.359.

No fim de semana, somente Santo André, São Bernardo e São Caetano atualizam os dados do boletim epidemiológico. As demais cidades contabilizam os novos casos e mortes ocorridos entre ontem e hoje nos informativos de amanhã e terça-feira.

Ontem, a cidade com o maior número de novos casos foi Santo André, que somou 107 testagens positivas nas últimas 24 horas e cinco óbitos. Em São Bernardo, sete pessoas foram confirmadas com a infecção entre sexta-feira e ontem, e duas morreram. Já em São Caetano, 12 novos casos de Covid foram detectados e uma morte foi informada.

BOA NOTÍCIA

Pela primeira vez na pandemia, nenhum município do Estado atingiu o índice de 100% de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) dedicadas à Covid. Conforme o governo, em 30 de março de 2021, pico da segunda onda, chegou a 87 o número de cidades com ocupação integral dos leitos de terapia intensiva. Isso representa que, naquele contexto, 13% de todos os municípios de São Paulo estavam com a rede sobrecarregada. O dado é fruto do monitoramento do Censo Covid, realizado pelo Estado desde abril de 2020.

Ontem, havia menos de 7.500 pessoas hospitalizadas com a doença, sendo 3.842 em UTI e 3.653 em enfermarias, totalizando 7.495 internados. Este número chegou a ser quatro vezes maior no auge da segunda onda, ultrapassando 31 mil pacientes em leitos reservados para casos graves da doença. Naquele contexto, a taxa de ocupação de UTIs chegou a ultrapassar 92% no Estado. Ontem, era de 40,3% em todo o território paulista, e de 38,5% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, houve 4.209.421 casos, dos quais 3.929.437 já estão recuperados, incluindo 437.819 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve 144.185 óbitos.

NO PAÍS

O Brasil chegou ontem à marca de 19.431.197 pessoas recuperadas e 551.081 em acompanhamento.

Só entre sexta-feira e ontem, o País registrou 28.388 novos casos, contabilizando 20.556.487 totais. Foram 698 óbitos, acumulando 574.209 vidas perdidas no País desde o início da pandemia.