A obesidade infantil tem sido pauta cada vez mais comum nos debates de saúde, sobretudo diante do aumento na oferta de fast-foods e comidas a pronta entrega – como os deliverys – e, consequentemente, nos altos índices de peso em excesso em crianças. No Grande ABC, por exemplo, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a cada dez menores de 12 anos, três já sofrem com o problema, ou seja, das 476 mil crianças até essa idade, 27% – ou 128.520 – têm obesidade ou sobrepeso.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o número de menores com obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões até 2025. Aponta ainda que se o cenário não mudar, o Brasil pode ocupar o 5º lugar no ranking de países com a maior quantidade de crianças com obesidade até 2030.

Portanto, aquela velha história de que criança gordinha é sinônimo de saúde já ficou, de fato, para trás. Gastrocirurgião e endoscopista do Instituto EndoVitta, Eduardo Grecco destacou que, antigamente, não se falava tanto em obesidade na infância porque a situação ainda estava fora do quesito doença. “A obesidade, de dez a 15 anos para cá, veio ganhando mais essa conotação (de doença). As pessoas tratavam a obesidade como (algo que era) simplesmente emagrecer. Mas hoje já vimos que a obesidade traz série de outras doenças, como diabete, pressão alta, doença do refluxo, gordura no fígado, problemas articulares (entre outras)”, pontuou o médico.

O especialista ainda comentou que a criança obesa, consequentemente, se torna um adulto obeso e, portanto, acaba sendo acometido ao longo da vida por diversas comorbidades. “Hoje os estudos mostram que 75% dessas crianças ou adolescentes, que começam com obesidade na idade infantil, vão evoluir para adultos obesos”, frisou o médico, criticando, ainda, a má alimentação ofertada aos menores.

Outro fator observado para o aumento da obesidade infantil é o sedentarismo. A nutricionista especializada em nutrição materno-infantil, clínica e ortomolecular Juliana Fagiani afirmou que, atualmente, os menores passam “muito tempo em frente a televisões e vídeo game”, deixando de praticar atividades físicas e optando por lanches mais fáceis e menos saudáveis, como salgadinhos, biscoitos doces e demais produtos industrializados. “Os pais e família devem atuar como exemplo, a criança se espelha no comportamento dos adultos e isso deve ser de forma divertida, rotineira, e evitar agir como se o hábito saudável fosse algo difícil e chato”, orientou a especialista.

Doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Antonio Carlos do Nascimento destacou ainda que existem sinais objetivos de obesidade logo na primeira infância, como aumento do volume abdominal e dobras em coxas e braços, sustentando, porém, que “as rédeas se perdem antes” desses primeiros sinais, com a condução alimentar equivocada, inicialmente originada nos pais e cuidadores, e depois perpetuada pelos jovens. “O sobrepeso e a obesidade devem sempre ser observados como problema, obrigando as instituições de saúde pública à promoção perene de informações massivas sobre esta questão”, disse o médico.

O especialista apontou ainda que o debate se torna cada vez mais necessário para “melhorar a saúde futura da população planetária”. Já em relação ao controle da má alimentação, Antonio Carlos garantiu ser tema difícil. “Reduzir ao máximo é a melhor resposta quando imaginamos os fast-foods, mas existem perfis de fast-foods que confortam com alimentos não processados e permitem praticidade e rapidez na refeição”, explicou o médico. Ele é um dos idealizadores do Núcleo de Obesidade de Santo André, programa que visa contemplar a obesidade no enfrentamento de suas causas, envolvendo as secretarias de Esportes, Educação, Saúde e Comunicação em “vários vieses e nas conduções do tratamento da obesidade em seus vários níveis, incluindo aquele que impõe o procedimento cirúrgico como a única alternativa”.

