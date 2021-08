Ramalhão cede empate à Lusa no fim e deixa escapar liderança

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 18:13



Em duelo que marcava a disputa pela liderança do Grupo A-7 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André cedeu empate nos acréscimos e amargou placar de 2 a 2 contra a Portuguesa, no Estádio do Inamar, em Diadema. O Ramalhão deixou escapar o primeiro lugar no fim, aos 49 minutos do segundo tempo, quando a vitória da equipe do Grande ABC parecia certa – resultado simbolizaria não só ultrapassar a Lusa na classificação, mas praticamente carimbar vaga à próxima fase. Com a igualdade, o time da região vai a 18 pontos, na segunda colocação, atrás dos rubro-verdes, que ficam com 20, no topo.

Apesar do calor, a partida foi bem movimentada desde os lances inaugurais da partida e que mostrou o equilíbrio entre as forças em campo. O Santo André buscava, inclusive, devolver, em seus domínios, o placar do primeiro turno – em que a Portuguesa venceu por 1 a 0, no Canindé. Em cobrança ensaiada de escanteio, o zagueiro Léo Gobo apareceu na pequena área para desviar de cabeça e abrir o marcador para os anfitriões, aos 23 da etapa inicial. A partir do gol, a Lusa teve mais iniciativa e tentou pressão no adversário. Onze minutos depois, também em cobrança de bola parada, numa batida de falta cruzada na área, Patrick resvalou de cabeça para empatar o confronto.

No segundo tempo, o Ramalhão demonstrou ímpeto a sair do embate com a liderança nas mãos. Aos 13 minutos, após lançamento forte vindo do campo de defesa, o goleiro Dheimison, da Portuguesa, dominou no peito, fora da área, e na hora do chute errou o tempo da bola. O atacante Will Viana apertou a marcação, apostando na falha, e ficou com a sobra. Bateu rasteiro para anotar o segundo gol do Santo André. O técnico da Lusa, Fernando Marchiori, ex-ramalhino, então lançou o time para o ataque, só que as mudanças não surtiram efeito imediato.

O atacante David Ribeiro saiu do banco e por pouco quase ampliou aos 45. No fim, entretanto, Patrick finalizou fraco de fora, e a bola encontrou Ermínio, que chutou no contrapé do goleiro Fabrício Araújo para empatar novamente o placar.

O Santo André volta a campo no sábado, contra o Boavista-RJ, às 15h, fora de casa, enquanto a Lusa encara o Madureira, no mesmo dia, às 19h, no Canindé.