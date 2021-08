Parceria para quem?

Júnior Carvalho

O medo de pegar Covid fez o profissional de radiologia Armando Fausto, 30 anos, de São Bernardo, pedir demissão do serviço em um hospital para procurar outra oportunidade. Apesar do diploma, ele se deparou com cenário que já era presente no País, mas que foi agravado pela pandemia: o desemprego. Sem conseguir nada, foi empurrado à informalidade e entrou para o time dos entregadores de aplicativos de comida.

Assim como os apps de transporte individual, como Uber e 99, essas empresas classificam quem presta seus serviços como ‘parceiros’. A realidade desses trabalhadores, porém, passa longe desse conceito. Além de ficarem alheios à proteção social e desprotegidos de direitos, como férias, 13º e descanso semanal remunerado, são obrigados a adotar jornadas exaustivas para melhorar o salário no fim do mês. “A intenção era trabalhar com qualquer outra coisa que pagasse algo perto do que eu ganhava. Hoje consigo chegar próximo disso, mas trabalho bem mais. Antes, ficava quatro horas por dia no trabalho, agora faço umas dez horas”, contou Fausto, que ganha, em média, R$ 2.000 por mês no Ifood – no hospital, recebia R$ 3.200. Ele conversou com o Diário por cerca de cinco minutos, mas teve de interromper a entrevista para não perder outra entrega.

A falta de um emprego com carteira assinada também levou o jovem Bryan da Silva Castro, 19, de Santo André, para o subemprego. Com uma bicicleta, o rapaz trabalha dez horas no dia para acumular pouco mais de um salário mínimo: R$ 1.200 – o que representa uma entrega a cada 30 minutos. “É até uma graninha boa, dá para levar comida para dentro de casa. Mas é bem corrido (o trabalho com delivery). As entregas são longe, às vezes de cinco quilômetros (de distância), aí cansa bastante. Por isso quero comprar uma moto”, vislumbra.

No Estado, praticamente três em cada dez pessoas ocupadas são trabalhadores informais (29,5%), segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – os dados são do primeiro trimestre deste ano. No País, esse índice é maior: quatro em cada dez.

Não é possível medir essa realidade no Grande ABC. Há quatro anos, o retrato do mercado de trabalho nas sete cidades está às escuras. Em 2017, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC parou de contratar a Ped (Pesquisa de Emprego e Desemprego) sob o discurso de redução de custos.

ECONOMIA PARADA

O economista Sandro Maskio, coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista, explica que há dois principais fatores que empurram a mão de obra à informalidade: falta de estímulo à economia e ausência de qualificação profissional. “Quando a oportunidade de trabalho formal surge? Quando o setor produtivo precisa produzir e, como consequência, empregar. (É necessário) Fomentar e estimular o crescimento econômico, de acordo com a realidade de cada região”, explicou.

Maskio cita o acesso ao ensino técnico como saída à informalidade. “O empresário não está pensando na mão de obra que fez doutorado, mas preocupado com o cara que resolve o problema, que fez algum curso técnico”, exemplificou.

