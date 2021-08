Obituário - 22 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Justiniana Hermínia Sobrinho, 97. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Forato, 93. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Plácia da Silva, 92. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fujiko Hayashida, 90. Natural do Japão. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério do Arujá (São Paulo).

Maria José Ferreira, 90. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição de Oliveira Mendes, 86. Natural de Bragança (Pará). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Martins da Silva, 84. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cajuela Molina, 83. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Sabó Artioli, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marideia Bolognani, 79. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Municipal de Ouro Fino (Minas Gerais).

Norio Wada, 77. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osmar Camilo Monteiro, 76. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Cavalcanti, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Maria de Miranda Alaniz, 65. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Claudemir de Godoy, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Léa Batista Tomaz, 43. Natural de Mauá. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Estudante. Dia 18. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

Francisca Geraldo Fernandes, 97. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Municipal de Santa Adélia.

Maria do Rosário, 93. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Zilda Siqueira Carneiro, 90. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Consuel Garcia Roldã, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Memorial Planalto.

Paulo Szelpal, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Mariana.

Mario Xavier Stilhoff, 84. Natural de Blumenal (Santa Catarina). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Idario Beverari, 82. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no Jardim Lurdes, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Elcio Correia, 85. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Raimundo Francisco dos Santos, 81. Natural de Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Adiela Gutierrez de Millan, 79. Natural da Colômbia. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Aparecida Silva Santos, 79. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Maria Raimunda da Silva, 77. Natural de Porteiras (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Conceição Ferreira de Jesus, 76. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Maria Ariela Tenório Aguero, 66. Natural do Chile. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Maria Eunice dos Santos, 66. Natural de Santa Fé (Paraná). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Neide Aparecida Sarilio da Silva, 66. Natural de São Paul, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Vale da Paz.

Luiz Dias, 62. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Alexandre da Silva, 59. Natural de Santana de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Francisco Frutuoso dos Santos, 55. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Luiz Antonio Rosa de Oliveira, 55. Natural de Jales (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Elza Mendes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

França Tomoko Osiro, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Verginia de Souza Teixeira Franqui, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Donalia de Souza, 77. Natural de Canarana (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Leonides de Melo, 76. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, Barrionuevo, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Josafá Dantas, 76. Natural de Carnaúba do Dantas (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Vale da Paz.

Cleusa Maria Lopes, 62. Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcilene Gomes, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria José Rodrigues Costa, 87. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Dalva Chil Zalaoum, 82. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá, velado em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sebastião Gonçalves da Silva, 80. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Japira (Paraná).



RIBEIRÃO PIRES

José Emilian da Silva, 95. Natural de Macaparana (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.