Coração batateiro

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2021 | 00:01



Falamos de um jovem advogado, Eduardo Sene, que acaba de assumir a presidência do Rotary Club de São Bernardo, com os aplausos e apoio de nomes como o de Nevino Antonio Rocco, hoje o mais antigo rotariano da cidade e que nos remete aos doces anos 50.

Mas, e a batata? É assim que iniciamos a Memória deste domingo, que oferecemos aos rotarianos de hoje e de sempre, em especial os batateiros.

Lembrando: São Bernardo, e o Grande ABC, já foram uma efervescente região rural, destinada a abastecer São Paulo, Santos e outras localidades de produtos hortigranjeiros, mais carvão, lenha e tijolos.

Nos vales do Tamanduateí e dos Couros (ou Meninos) se plantava batata e cebola. A rivalidade futebolística entre a Vila e a Estação geraram os apelidos: da Vila de São Bernardo, as batatas; da Estação de Santo André, as cebolas. Batateiros e ceboleiros, de outrora batalhas campais em que a munição eram os dois produtos, preferencialmente podres – cheiro e aroma difíceis de serem eliminados...

COMO UM TREVO DE QUATRO FOLHAS

Depoimento: Eduardo Sene

Na última semana de julho fui ao supermercado Sonda, da Pereira Barreto, juntamente com os meus filhos Enzo e Erik, para, dentre outras coisas, comprar batatas. Estávamos escolhendo e eles falando o que as formas das batatas pareciam quando o Erik saiu-se com esta:

– E esta parece um coração.

Peguei a batata e comentei que aquilo é como se fosse um trevo de quatro folhas, coisa rara de encontrar, o que rendeu uma longa e agradável conversa entre nós três.

Até o fim da noite, todo mundo queria pegar a batata de coração. Tanto que comi as demais batatas e essa, por amor, ainda está lá, esperando o seu destino. Talvez acabe plantando-a.





QUEM É

Sou paulistano, nascido e criado no bairro do Tatuapé, filho de um militar e uma professora, irmão mais velho de um casal de filhos, 43 anos, advogado, pai de dois filhos do meu primeiro casamento, Enzo e Erik, gêmeos de 12 anos. Atualmente casado com Christiane Cardoso, que também é minha sócia no escritório Sene Sociedade de Advogados.

Comecei a namorar a Christiane no fim de 2015, uma amiga há mais de dez anos. Em janeiro de 2017, transferi o meu escritório para São Bernardo e desde outubro de 2017 passei a morar na cidade também.

O ADVOGADO

No ano 2000 me formei em direito na Universidade da Cidade de São Paulo. Sou pós-graduado em direito empresarial pela FGV (2008) e em direito marítimo e portuário pela UniSantos (2013).

O TRABALHO

Garoto, eu trabalhei na feira. Depois, fiz manutenção de microcomputadores. Tive meu primeiro emprego registrado numa importadora, saindo de lá como gerente de importação, época em que me formei na faculdade, passando a trabalhar como advogado em escritório de direito portuário.

Num segundo momento, por muitos anos, fui responsável pelo jurídico no Brasil de multinacional holandesa. Atuei em outras áreas, até firmar base em São Bernardo, com o nosso escritório focado no mundo empresarial.

O PROFESSOR

Sou professor convidado de universidades e palestrante de instituições e empresas para diversos temas relacionados ao direito, com atuação social também, palestrando para jovens em situação de vulnerabilidade social.

O ROTARY

Assumi a presidência do Rotary Club de São Bernardo em 1º de julho último, com mandato até junho de 2022. É uma honra estar à frente de um clube tradicional, fundado em 20 de dezembro de 1952. Quem me convidou foi o amigo Felipe Cesar Domingues de Azevedo, neto do ex-vereador Álvaro Domingues.

Em tempos de pandemia, as reuniões semanais ocorrem no formato virtual, pela plataforma Zoom. As reuniões virtuais são gratuitas e abertas também a não rotarianos, com exceção das reuniões de trabalho, que são fechadas aos integrantes do clube. São encontros semanais, às quartas-feiras, a partir das 19h.

Fazemos pesquisas e convidamos personalidades que tenham muito a agregar à comunidade em geral. Os anúncios das reuniões podem ser acompanhados pelo Instagram do Clube (@Rotarysaobernardo).

PLANOS

São três pilares:

1 – formações sobre o Rotary;

2 – Aumento do quadro associativo, com a busca e inserção de pessoas que têm como objetivo servir, ajudar ao próximo, e ainda, poder realizar amizades, participar dos programas de companheirismo e fazer negócios entre os seus associados;

3 – Desenvolvimento dos projetos sociais, entre os quais dois de raízes: o Camp, quase cinquentenário e que já atendeu a 45 mil jovens, preparando-os para o mercado de trabalho; e o projeto Pé-Quente, que em 13 anos já entregou mais de 30 mil pares de meias novas a pessoas em abrigos, asilos, comunidades e demais instituições assistenciais.

CONTATO

Nossas redes sociais são um meio de comunicação. Coloco meu contato no instagram (@dr.eduardosene) para saber mais sobre como participar do Rotary Club de São Bernardo.

Diário há meio século

Domingo, 22 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1620 Especial – Embarcar na ‘Santos a Jundiaí’ é ato de heroísmo. Reportagem de Eduardo Camargo, que escrevia: Uma das coisas mais difíceis de fazer é embarcar em um trem da ‘Santos/Jundiaí’. Enquanto grande número de pessoas tenta descer do trem por uma porta, outra quantia igual ou superior tenta subir pela mesma porta. Fica um empurra-empurra danado, uns se atirando sobre os que estão na plataforma. Surgem palavrões, discussões e pode não tardar que alguém caia entre a composição e a plataforma. Futebol – Pela finalíssima do Campeonato da Primeira Divisão de Futebol: Saad derrota Garça e fica na liderança: 3 a 0, com gols de Fernandes, Arlindo e Pedroso (contra).

Em 22 de agosto de...