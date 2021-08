Com campeão Bucks na estreia, NBA divulga o calendário da temporada 2021-2022

21/08/2021 | 18:43



A NBA divulgou a tabela completa da temporada 2021-2022. No ano em que a liga completa 75 anos, os times voltarão a jogar 82 partidas, normalizando o calendário após a redução no número de jogos da temporada regular passada por causa dos efeitos causados com a pandemia do novo coronavírus.

A competição terá início no dia 19 de outubro e a temporada regular se estenderá até o dia 10 de abril. O torneio "play-in" foi mantido pela liga e vai ser realizado entre 12 e 15 de abril. Já os playoffs começarão a ser disputados no dia 16. A grande decisão tem previsão para se iniciar em 2 de junho de 2022.

O duelo de abertura será entre o atual campeão Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, e o estrelado Brooklyn Nets, de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Completando a rodada dupla de abertura, o Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis e agora Russell Westbrook mede forças contra o Golden State Warriors de Stephen Curry e Klay Thompson.

Como divulgado anteriormente, na tradicional rodada de Natal, o Atlanta Hawks e Trae Young voltam ao ginásio Madison Square Garden, em Nova York, para encarar o New York Knicks após a polêmica ocorrida na rodada inicial dos últimos playoffs e o aguardado confronto entre os favoritos Lakers e Nets no ginásio Staples Center, em Los Angeles, embalando o dia 25 de dezembro.

No dia 1.º de novembro, em noite que marca o aniversário da liga, os Knicks vão receber o Toronto Raptors. O duelo será importante, já que no mesmo dia, em 1946, o time de Nova York encarou o Toronto Huskies no jogo de abertura daquela temporada, pela Basketball Association of America. Em 1947, entretanto, os Huskies encerraram suas atividades e não possuem nenhum tipo de ligação com os Raptors, a não ser a cidade de Toronto, no Canadá.

Já no dia 10 de fevereiro, o Phoenix Suns recebe os Bucks em jogo que pode ser considerado uma revanche da última final, vencida pelo time de Antetokounmpo. Em 17 de novembro, a equipe Milwaukee terá pela frente os Lakers, em mais um jogo entre equipes consideradas favoritas.