Savarino confia em 10ª vitória seguida para 'fazer história' com o Atlético-MG

21/08/2021 | 18:26



O jogo contra o Fluminense, marcado para segunda-feira, pode ser histórico para o Atlético-MG e para o futebol brasileiro. Uma vitória atleticana coloca o time como recordista isolado em número de triunfos consecutivos na disputa de um Brasileirão por pontos corridos. O recorde de nove vitórias, até então obtido apenas pelo Internacional de 2020, foi alcançado com o 2 a 0 sobre o Palmeiras, na rodada passada, mas a missão é seguir fazendo história, como reforçou o atacante Savarino ao falar sobre a possibilidade de ampliar a série positiva.

"Fazer história. Como todo mundo fala, fazer história com o Galo é o mais importante. Dar alegria à massa atleticana, que tanto precisa. E também por nós, por nosso time, pelo nível que o time tem agora. Esperamos que, se Deus quiser, as coisas melhorem ainda mais lá na frente", disse o jogador venezuelano em entrevista coletiva.

A sequência de vitórias, iniciada na oitava rodada, levou o time mineiro à liderança do campeonato, com 37 pontos, sem chance alguma de perder a posição ao fim da 17ª rodada, que começou a ser disputada neste sábado e termina na segunda-feira. Em caso da vitória, além de bater o próprio recorde, o Atlético garante pelo menos mais uma rodada na liderança.

A partida também é importante por ser uma prévia das partidas decisivas das quartas de final da Copa do Brasil, que serão justamente contra o Fluminense. Por isso, os dois times se reencontram já na quinta-feira, quando se enfrentam pelo jogo de ida, no Engenhão. "Cada jogo é importante, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Estamos brigando e o mais importante é que a gente esteja concentrado para fazer um bom jogo", comentou Savarino.

Brigando pelo título no Brasileirão e na Copa do Brasil, o time mineiro também está vivo na Libertadores, depois de ter vencido o River Plate por 3 a 0 na quarta-feira, avançado às semifinais, fase na qual enfrentará o Palmeiras. As datas dos jogos foram anunciadas na sexta-feira pela Conmebol, com a rodada de ida marcada para o dia 21 de setembro.