Marcelo Moreno elogia trabalho de Luxemburgo no Cruzeiro: 'Cada jogo é uma final'

21/08/2021 | 18:09



Autor do único gol do Cruzeiro na vitória para cima do Confiança, na sexta-feira, em Belo Horizonte, o atacante boliviano Marcelo Moreno enalteceu o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo e revelou que cada partida na Série B do Campeonato Brasileiro está sendo tratada como uma final para o clube conquistar o grande objetivo da temporada: o acesso à elite do futebol nacional.

"Acho que o mais importante a gente fez, que era vencer. O time inteiro trabalhou para isso. Desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou, a gente está com a mentalidade de querer subir. Cada jogo vai ser assim, é uma final. Temos que manter a concentração sempre", falou Marcelo Moreno.

O boliviano também falou sobre o reencontro com a torcida no estádio do Mineirão, o que não acontecia há mais de um ano. Marcelo Moreno agradeceu o apoio durante os 90 minutos. "A torcida está de parabéns porque esteve nos apoiando o tempo inteiro mesmo a gente errando em alguns lances. Vamos seguir nesse estilo de jogo que o Vanderlei está implementando no Cruzeiro", completou.

Marcelo Moreno fez o seu quinto gol com a camisa do Cruzeiro na Série B e ajudou a equipe a alcançar os 24 pontos, na 14ª colocação, abrindo cinco da zona de rebaixamento e se aproximando cada vez mais nas mãos do "iluminado" Vanderlei Luxemburgo.