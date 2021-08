Uso de máscaras seguirá até o fim do ano

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 23:59



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou, semana passada, que o uso de máscaras no Estado será obrigatório até o dia 31 de dezembro deste ano. De acordo com o tucano, no último mês de 2021 será feita análise sobre a necessidade da continuação do uso do acessório, que poderá ser prorrogado até janeiro de 2022. O chefe do Executivo estadual alertou que quem não cumprir a regra será multado. Os estabelecimentos comerciais, segundo ele, também sofrerão sanções caso deixem funcionários ou pessoas entrarem sem o item.



Em paralelo, na esteira da adoção de medidas para conter a variante delta, a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização) de São Paulo, Regiane de Paula, esclareceu que está sendo avaliada a antecipação do novo ciclo vacinal contra a Covid-19. Ela pontua que a medida exige alta oferta de vacinas e consenso entre as equipes do Estado.



DOSES

O governo paulista entregou também semana passada mais 4 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida em parceria da chinesa Sinovac Biotech com o Instituto Butantan, ao PNI. Com o novo lote, o governo e o instituto chegam à marca de 74,850 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde. Durante a entrega, o governador reforçou que o Estado pretende entregar até 100 milhões de doses da vacina ao PNI até dia 31 de agosto – antecipando em 30 dias a entrega.