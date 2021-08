Milhares de opções dentro de casa

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 23:59



Os serviços de streaming, aqueles que possibilitam acesso a conteúdos pela internet, são como uma liga de super-heróis, que se juntam para entreter, divertir, emocionar e até mesmo educar.



Atualmente há no mercado diversas opções. E o mais legal, é claro, são os mais diferentes conteúdos, como desenhos, séries ou filmes que ficam disponíveis para o acesso por tempo indeterminado.



Além disso, esses serviços também podem protagonizar um papel importante na educação.



Por exemplo, para aquelas pessoas que estão cursando inglês, é possível assistir a filmes, desenhos ou séries na língua estrangeira, aprimorando a pronúncia. Também dá para colocar o áudio em português e as legendas em inglês, para desenvolver a escrita. Ou mesmo manter som e letreiros na língua inglesa, para associar som e escrita.



É claro que tudo vai depender do formato original da produção. Porém, com tantas opções, o que poderia ser apenas diversão se transforma em incentivo ao aprendizado.



A popularização dos serviços de streamings criou infinidade de novas possibilidades para o uso do aparelho de TV. Se antes a família dependia da programação das emissoras abertas ou a cabo, agora é possível que o telespectador faça o seu próprio horário. Ou seja, que veja apenas o que lhe interessa e no momento que quiser.



Assim, dependendo das escolhas, fica mais fácil definir uma série de atividades que possam estimular a criatividade ou o conhecimento, dispensando outras que pouco agregam. Por isso é importante que pais e filhos definam juntos o que será visto.



AUDIÊNCIA E LUCRO

Segundo informações da revista Forbes, as plataformas de streaming registraram crescimento de 20% desde março do ano passado, quando iniciou-se a quarentena de Covid-19, na comparação com ao mês anterior.



A Disney+, por exemplo, até novembro de 2019 tinha 26 milhões de assinaturas no mundo. Em janeiro de 2021 beirava a casa dos 100 milhões.



E esses números podem ser bem maiores. Isso porque cada conta pode ter até sete perfis, ou seja, uma pessoa fica responsável pelo pagamento, mas outras seis podem ser beneficiadas.



Agora, sabendo que os serviços de streaming podem ir além da simples tarefa de exibir filmes ou séries, é hora de preparar a pipoca e maratonar algo bem divertido e que agregue ainda mais saber.

É preciso ter bastante atenção e cuidado ao utilizar as plataformas

Mas, afinal, quais são os serviços de streaming mais acessados atualmente?



Entre os mais citados estão a Disney+, plataforma que apresenta todos os filmes, séries e desenhos ligados ao grupo Disney. É possível desfrutar também dos conteúdos da Netflix, Amazon Video, GloboPlay, HBO Max. Existem ainda os serviços que não são tão conhecidos, mas que oferecem conteúdos divertidos como Sling TV e o Hulu.



É necessário ter cuidado para acessar os conteúdos disponibilizados pelas plataformas. A companhia dos pais é importante para definir as melhores escolhas e também para evitar programas que não são adequados à faixa etária das crianças.



Especialista em produtos digitais, Fernando Mendes lembra que, dentro dessas plataformas, é possível criar perfis específicos para as crianças e para os adultos. Além de separar esses conteúdos, o serviço consegue filtrar os temas infantis e mostrar os lançamentos e filmes mais vistos.



“Esse filtro é muito importante, tanto para os pais quanto para as crianças, já que ele agrega todas as classificações etárias”, comenta o especialista.



Importante também para toda a família é o histórico de acesso que as plataformas oferecem. Assim, é possível saber o que foi assistido nos últimos dias. Em alguns desses serviços também pode-se criar senhas para separar esses perfis gerados na plataforma.



<EM>Independentemente do serviço, o mais legal é saber que essas plataformas contam com um grande acervo de desenhos e séries para toda família.<EM>