São Paulo nas alturas

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 23:59



O Edifício Mirante do Vale, projeto do arquiteto Aron Kogan, no Centro de São Paulo, inaugurou, no início do mês, o impressionante Sampa Sky, localizado no 42º andar.



A atração consiste em duas cabines de vidro, abertas ao público, de onde se pode ter uma vista panorâmica de vários pontos da Capital, com uma visão privilegiada do conhecido Viaduto da Santa Ifigênia e do Vale do Anhangabaú.



No 42º andar do prédio ainda há um espaço do jardim vertical, um café e janelas de vidro, cenário perfeito para fotos. Para 2022, existem projetos de expandir essa área de visitação, de 700 m² (metros quadrados) para 1.500 m².



Os ingressos devem ser adquiridos pela plataforma Sympla e estão esgotados para o mês de setembro até metade de outubro. Os horários de visitação são de terça a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h.