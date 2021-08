Após perder parcerias, Sérgio Reis assume erro e faz especulação sobre vazamento de áudio

21/08/2021 | 10:10



Como você viu, o cantor Sérgio Reis gerou polêmica ao convocar, em um áudio, uma greve de caminhoneiros em protesto ao Supremo Tribunal Federal. A declaração repercutiu nas redes sociais e fez com que o artista recebesse questionamentos, inclusive sobre uma suposta prótese peniana que teria feito com dinheiro público. Com a repercussão negativa, Maria Rita e Guilherme Arantes cancelaram suas participações no álbum de Sérgio Reis - e, agora, o músico decidiu assumir seu erro.

- Eu errei, quero pedir desculpas, até ao Supremo. Eu sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido., afirmou, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular.

Além disso, Sérgio Reis fez especulações sobre o vazamento do áudio na internet.

- Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão, que não ia vazar isso aí... Porque o amigo da onça, conhece? Hoje em dia, ninguém mais está sigiloso. Você fala qualquer coisa, já sai na internet, já sai pra lá e vaza, vai pra grupos e tudo mais.

