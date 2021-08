Livraria concede desconto a pessoas que foram vacinadas

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



21/08/2021 | 08:55



Em incentivo à vacinação contra Covid-19, a Livraria da Vila, que tem unidades espalhadas pelo Brasil e no Grande ABC mantém filial no ParkShopping São Caetano, lançou a campanha Vacina Sim! que vai oferecer descontos para os clientes que apresentarem a carteirinha comprovando que foram imunizados contra o coronavírus com pelo menos uma das doses.

A iniciativa é válida nos fins de semana, até o fim de agosto e tem como foco principal os jovens, que foram os últimos contemplados com a vacinação. O desconto na compra de livros, exceto os didáticos, pode chegar a 20%.



De acordo com o presidente da livraria, Samuel Seibel, o objetivo da campanha foi incentivar a vacinação. “Quisemos mostrar o posicionamento da livraria quanto à importância da vacinação. Estamos tendo uma resposta muito boa, que surpreendeu positivamente. Achávamos que teríamos uma certa repercussão, mas teve um alcance muito maior, inclusive com uma rede informal de pessoas falando sobre a campanha”, comentou o empresário. “Também é uma forma de incentivar a leitura, sempre trabalhamos com isso em mente”, acrescentou.



Para Luiz Felipe de Melo, estudante, 20 anos, a iniciativa é muito positiva e tende a atrair mais leitores. “A ação é interessante. Tenho vários amigos que gostam de ler e ainda vão vacinar em breve, teremos ótima oportunidade de conseguir aquele livro que estamos de olho com um desconto bom”, comentou.



Outro que gostou da proposta foi Danilo Tavares, estudante, 24, que viu o desconto como ótimo incentivo. “Achei a iniciativa excelente. Eu e minha irmã adoramos ler, somos viciados. Ser vacinado e ainda ter desconto nos livros é melhor ainda”, completou.