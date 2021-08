O silêncio de Tite

Do Diário do Grande ABC



20/08/2021 | 23:59



Tite Campanella, o prefeito interino de São Caetano, decidiu ontem que não vai mais responder aos questionamentos dos repórteres do Diário. O posicionamento foi adotado, segundo confidenciou a pessoas próximas, em retaliação à publicação de determinadas reportagens que teriam extrapolado para o “lado pessoal”. O chefe do Executivo demonstra ter entendimento bastante peculiar do que seja a função do jornalismo. Para ser profissional, na visão sui generis do chefe do Executivo, um veículo de comunicação deveria blindar os parentes de sua excelência, ainda que estes extrapolassem os limites da atuação republicana.



O que se deu? O chefe do Executivo são-caetanense não gostou que este jornal revelou, nos últimos dias, que uma de suas filhas, Anne Beatrice Markesz Campanella, recebeu R$ 3.600, em sete parcelas, do auxílio criado pelo governo federal para socorrer os pobres na pandemia. Também havia torcido o nariz quando este veículo noticiou que o irmão, Adauto, era funcionário comissionado do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), que resultou em investigação sobre nepotismo aberta pelo MP (Ministério Público).



No entendimento canhestro de Tite, os jornalistas do Diário deveriam ignorar ambos os casos, sob risco de comprometerem a impessoalidade profissional. É evidente que a argumentação do prefeito interino não resiste à menor confrontação lógica. Os cânones da imprensa séria recomendam exatamente o oposto: marcação cerrada sobre instituições e governantes, inclusive parentes, em nome da defesa dos interesses da sociedade.



Diferentemente de Tite Campanella, esta Casa manterá o respeito aos pilares do bom jornalismo. Suas páginas seguirão à disposição caso o prefeito interino de São Caetano queira exercer o seu direito sagrado de se manifestar, embora aja para impedir o direito, tão sagrado quanto, dos profissionais deste Diário de lhe perguntar, inclusive sobre assuntos incômodos. Como se fosse aos nossos profissionais, e não à sociedade que lhe paga o salário, que o seu silêncio atinge.