No Podemos, Alan Camargo mira Brasília

21/08/2021 | 00:38



Ex-presidente do diretório do Novo em São Caetano, Alan Camargo anunciou filiação ao Podemos, com projeto de lançamento de candidatura a deputado federal no ano que vem balizado no discurso de encampar uma empreitada que fomente o debate sobre o liberalismo econômico e casado com ideias de movimentos de renovação na política, como o Livres e o RenovaBR.



Camargo tinha o nome cotado para concorrer ao Palácio da Cerâmica na eleição do ano passado, porém, viu Mário Bohm (Novo) ser escolhido pela sigla para entrar na disputa. Com o racha, deixou o partido e integrou o time de confecção de plano de governo do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Com a anulação dos votos do tucano – mais bem votado no pleito, mas enquadrado na Lei da Ficha Limpa –, Camargo se voltou às atividades empresariais.



Embora mais ligado ao ramo privado, Camargo comentou que ainda permanecia nos debates sobre política, sobretudo no Livres. Foi lá que estreitou relações com o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos). “Reascendeu a chama da política. Conversei com o Caio, um cara super do bem, com lideranças do Podemos, com o deputado Márcio da Farmácia, a direção estadual. Vi que o Podemos era uma casa que eu poderia abrigar meu projeto político de maneira mais autônoma, como player.”



Camargo não escondeu que todo entrevero no Novo trouxe desgastes e desgostos. “Foi baque muito grande. Estava muito identificado com o Novo. Tudo que aconteceu fez com que eu me afastasse um pouco da política.”



No Podemos, o potencial candidato a federal avisou que não pretende ter espaço no diretório. Deixou isso claro ao atual presidente do partido, Luiz Antônio Cicaroni, que por muito tempo foi assessor de Auricchio. Os dois, inclusive, se encontraram ontem na Padaria Portuense, no bairro Oswaldo Cruz, para trocar figurinhas sobre a condução da legenda.



“O Cicaroni, que minha família conhece de longa data, está focado nessa possível nova eleição suplementar. Eu chego para fazer parte do time em São Caetano. Estou para ajudar e focar meu trabalho nas eleições do ano que vem. Vou atuar pela eleição e ajudar, no que der, institucionalmente”, avisou Camargo, dizendo que sua principal dobrada na cidade deve ser com o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que tem domicílio eleitoral em Diadema.