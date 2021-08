Scania: cidadão são-bernardense

Do Diário do Grande ABC



O vínculo da Scania com São Bernardo é longo, múltiplo e se reforça com o passar do tempo. Desde 1962, quando nos instalamos na cidade, até hoje, foram muitas transformações. Aqui investimos continuamente para a expansão física das unidades de produção, bem como na inovação tecnológica, nos mantendo como indústria de ponta global que faz os mesmos produtos de nossa sede, na Europa. Nem a pandemia da Covid-19 alterou este rumo.



No endereço da Avenida José Odorizzi está a única planta da marca no mundo a agrupar em um só lugar a fabricação dos produtos – de para-choque a para-choque, ou seja, veículos completos. Isso é apenas um dos muitos indicativos do tamanho da confiança da empresa neste município, relevante não somente para o Grande ABC e o Estado de São Paulo, mas para o Brasil. O desenvolvimento local não ficou restrito ao impulso ocorrido quando aqui se formou o berço do setor automotivo. Empresas de outros setores fizeram a mesma aposta. Comércio e serviços também evoluíram e hoje são altamente competitivos.



A vocação logística completa as vantagens deste polo econômico estratégico para quem aqui se instala. Estamos perto do Porto de Santos, de aeroportos internacionais, de rodovias de interligação com a Capital paulista e outras regiões do Estado e do território brasileiro.



Gerar emprego para os são-bernardenses é uma das várias formas de interagirmos com a cidade que nos acolheu e continua nos abrigando. Vamos além dos fornecedores da cadeia automotiva. Estamos presentes nas agendas local e regional, buscando estreitar a cooperação com a comunidade, participando e promovendo atividades em parceria com escolas, academia, poder público e setor privado.



Um de nossos orgulhos é o programa de Turismo Industrial da Prefeitura, por meio do qual abrimos as portas de nossas fábricas para estudantes, empresários, visitantes de todas as regiões do País e, claro, moradores da cidade. A pandemia nos possibilita estar em reunião virtual em qualquer lugar do mundo, mas nosso processo produtivo é físico e aqui.



Nossos caminhões, chassis de ônibus, motores industriais e marítimos, toda nossa solução logística permanece sendo feita na comunidade e por colaboradores são-bernardenses.



Nosso envolvimento com a comunidade que nos acolheu e nos cerca é nosso jeito de retribuir simbolicamente à população e à cidade. Vinte de agosto é a data em que aproveitamos para reiterar nosso agradecimento e reconhecimento. Cada vez mais somos um cidadão são-bernardense que se chama Scania.



Gustavo Bonini é diretor institucional da Scania Latin America.



PALAVRA DO LEITOR

São Bernardo

Aproveitando a passagem do aniversário de São Bernardo pelos 468 anos, ontem, e em nome do saudoso ex-vereador Hélio de Souza Mello, e também de certo saudoso ex-vice-prefeito de São Caetano, gostaria de deixar aqui meu parabéns a São Bernardo.

José Frederico Pinto de Souza Mello

São Caetano

Consultas

Senhor prefeito Paulo Serra,queria lhe dizer que dia 19 fui novamente ao centro de especialidades na Vila Assunção e novamente não havia agenda para consultas, somente no mês que vem. Já estou há dois anos sem consulta cardiológica, e preciso, assim como urologista também, porque prevenção é a melhor coisa para a saúde. Prefeito, está na hora de atender nossa população.

Maurício Goduto

Santo André

Coligações

Aprovada em segundo turno, após acordo entre deputados governistas e opositores, a volta da famigerada coligação partidária (Política, dia 18). Para quem não lembra ou não sabe, coligação partidária é aquela excrescência onde o eleitor vota em João e elege José. Nossos nobres e regiamente remunerados parlamentares mostraram-se, mais uma vez, preocupados apenas com seus próprios umbigos. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Direitos

Na madrugada de ontem, exatamente à 0h, começaram disparidades de motoristas sem qualificações, pois quem as tem não procede dessa maneira. Respeito à moralidade é dever constitucional do cidadão. As atitudes desses motoristas irracionais e insanas prejudicam inúmeras pessoas no bairro Campestre, em Santo André. Dependemos de noite tranquila para render nosso trabalho no outro dia, o que não está acontecendo por causa desse verdadeiro caos de poluição sonora. São rachas e barulhos insuportáveis, que desrespeitam a Lei do Silêncio. Por diversas vezes relatei aos órgãos que deveriam coibir esse tipo de abuso, sem sucesso. Onde estão nossos gestores? Deveriam aplicar as sanções dos artigos 42 e 65 da Lei do Silêncio, de contravenções penais, multa e prisão de 15 dias a dois meses. E se prejudicar a saúde humana, reclusão de até cinco anos mais multa. Espero que alguma atitude seja tomada pertinente a esses atos de vândalos, que provavelmente não tenham ciência da lei.

Cláudio Luiz da Silva

Santo André

Agradecimento

Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por fazer cumprir a Constituição em desfavor a um deputado e um cantor decadente que ousam atacar nossa frágil democracia. Tivemos décadas de sangrenta ditadura, cerceamento das liberdades, torturas, desaparecimentos e inflação galopante para, hoje, permitirmos que alguns irresponsáveis e despreparados coloquem todas as conquistas em risco. Já basta termos presidente fantoche que apenas busca regalias para seus chefes militares e comete vexames dignos de comédia pastelão. Brasil é maior e melhor do que alguns políticos e cantores esquecidos.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

Paulo Guedes

Tal qual o governo irresponsável e promovedor de graves crises, que é o de Jair Bolsonaro, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes – que nada do que prometeu até aqui entregou –, se torna chantagista do Planalto. Sobre o calote dos precatórios, que está próximo de ser engavetado – diga-se, para o bem do Brasil –, Guedes, como se o povo fosse idiota, e neste País não existissem ótimos analistas e mestres em contas públicas, diz que se precatórios não forem parcelados não haverá dinheiro até para salários. Deslavada mentira! Ora, o pretenso parcelamento por dez anos de grande parte dos precatórios foi programado para financiar o confuso e disfuncional programa Auxílio Brasil. Mas jamais se falou que faltariam recursos. Além de incompetente, Paulo Guedes é um mequetrefe chantagista.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)