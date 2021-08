Embraer amplia rede de serviços para jatos executivos nos EUA

20/08/2021 | 08:32



A Embraer informou nesta sexta-feira, 20, que está ampliando sua rede de suporte na região Nordeste dos Estados Unidos com a adição de novos serviços em Centros de Serviços Autorizados da Embraer (EASC). A Empresa concedeu a três centros a capacidade de aumentar as possibilidades para atender mais modelos de jatos executivos da Embraer.

Em nota, o diretor Global de MRO da Embraer Serviços & Suporte Frank Stevens destaca que com o crescimento da frota de jatos executivos da Embraer nos Estados Unidos, a empresa está reforçando a rede de serviços para melhor atender os clientes na região. "As três instalações oferecerão excelentes opções a esses clientes para manutenção programada e não programada, troca de componentes e peças e inspeções com diferentes níveis de complexidade", afirma.

À Hawthorne Global Aviation Services, LLC, localizada no Aeroporto MacArthur de Long Island, em Nova York, foi outorgada a capacidade de adicionar a manutenção de aeronaves com inclusão dos jatos Phenom 100, Phenom 300, Legacy 450 e Legacy 500, além do Praetor 500 e o Praetor 600, ampliando assim suas atuais capacidades de manutenção para servir os jatos Legacy 600 e Legacy 650.

Outro fornecedor de serviços nesta região autorizado com capacidades adicionais de manutenção de aeronaves é a Jet East Aviation, LLC, localizada no Aeroporto Trenton-Mercer em Trenton, Nova Jersey. Agora, o centro de serviços está incluindo o Legacy 450 e o Legacy 500, o Praetor 500 e o Praetor 600 à sua capacidade atual de manutenção das aeronaves Phenom 100 e Phenom 300.

Já a Pro Star Aviation, LLC, localizada no Aeroporto Regional Manchester-Boston, em New Hampshire, foi autorizada a prestar serviços para o Phenom 100 e Phenom 300, o Legacy 450 e o Legacy 500, o Legacy 600 e o Legacy 650, e o Praetor 500 e o Praetor 600.

A Embraer também mantém seus serviços com outros parceiros na região, como a Constant Aviation, localizada no Aeroporto Internacional Cleveland Hopkins, em Cleveland, Ohio, e a Stevens Aerospace and Defense Systems, localizada no Centro de Tecnologia e Aviação da Carolina do Sul, em Greenville, na Carolina do Sul.