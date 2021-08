Palmeiras jogará semifinal da Libertadores no Allianz Parque mesmo sem torcida

19/08/2021 | 20:08



O Palmeiras avisou que vai mandar a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Atlético-MG na sua casa, o Allianz Parque, mesmo que o governo de São Paulo não autorize a presença de público, o que deve acontecer. O clube descartou, portanto, a possibilidade de transferir o duelo para outro Estado a fim de contar com o apoio de seu torcedor, o que o Flamengo tem feito, por exemplo.

Nas redes sociais, o Palmeiras publicou um breve comunicado, assinado pelo presidente Maurício Galiotte, para garantir que não abrirá mão de jogar em sua casa a partida que decidirá um dos finalistas da Libertadores.

"Jogaremos a partida de ida da semifinal da Libertadores no Allianz Parque, que é a nossa casa. O Palmeiras, de forma coerente, continuará a respeitar as decisões dos órgãos competentes. A presença ou não de público será determinada pelas regras das autoridades", comunicou.

De acordo com a Conmebol, as cidades-sede dos jogos da Libertadores e Sul-Americana têm a prerrogativa de liberar a presença de público para os confrontos que ela organiza.

O Palmeiras vai no movimento inverso do Flamengo, que transferiu seus dois últimos jogos pela Libertadores para o Mané Garrincha, em Brasília, para contar com seu torcedor. Já o Atlético-MG pôde atuar diante do River Plate com cerca de 17 mil torcedores no Mineirão porque a prefeitura autorizou.

Entretanto, depois de mais de 520 dias sem torcida em jogos do Atlético-MG por conta da pandemia de covid-19, os protocolos não foram respeitados e houve aglomeração dentro e fora do estádio, além da presença de inúmeros torcedores sem a máscara de proteção. O descumprimento das normas sanitárias no Mineirão pode fazer o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil, rever sua posição.

"Esse jogo do Galo era um evento-teste, conforme acordado com o Mineirão e com a diretoria do Atlético. E não passou no teste. As cenas que vi ontem me deixaram horrorizado. Eu não tenho nenhum receio de voltar atrás e fechar tudo de novo", disse Kalil, referindo-se à aglomeração na entrada e saída do torcedor mineiro.

"Do jeito que está não vai ter, não. Primeiro, foi bom o resultado, todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém, mas quando eu vi aquela cena no Mineirão eu desesperei, ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado)", reiterou Kalil em entrevista ao Bom dia Minas, da Globo.

Em São Paulo, o governador João Doria comunicou no início da semana que o retorno do público aos estádios só será liberado a partir do dia 1º de novembro, também com um protocolo pré-estabelecido. É improvável que o governo mude a sua decisão. Portanto, o Palmeiras jogará sem torcida no Allianz Parque. A diretoria do clube tem apoiado as decisões das autoridades sobre esse assunto.

Os duelos da semifinal da Libertadores serão nos 21 e 22 e 28 e 29 de setembro. Por ter a melhor campanha na primeira fase, o Atlético-MG fará o segundo jogo em casa. No outro lado da chave, o Flamengo aguarda o vencedor de Barcelona de Guayaquil e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta.