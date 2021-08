Após dois anos, Grande ABC volta a receber Volta Ciclística pelas sete cidades

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/08/2021 | 20:04



Um dos mais tradicionais eventos do calendário esportivo da região está de volta após dois anos de hiato – foi realizada pela última vez em 2018. Em 12 de setembro será disputada a 22ª edição da Volta Ciclística do Grande ABC, única competição que cruza as sete cidades em um único dia. Os resultados valerão tanto para o ranking paulista quanto o nacional.

As categorias elite masculino, sub-23 masculino e master open partirá de Paranapiacaba e passará por Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo, Diadema e São Caetano, regressando a Ribeirão.

Haverá ainda um circuito de 2,7 quilômetros montado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco,, na estância turística ribeirão-pirense para receber as demais categorias, divididas entre baterias, de kids (a partir de 6 anos) e iniciantes a masters, incluindo mountain-bike.

“Aos poucos, estamos retomando as competições de forma bem responsável e pensando sempre no bem-estar e saúde de todos os envolvidos. Teremos agora a 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, um evento tradicional e que encanta a todos. Feliz em confirmar a prova justamente no Dia Nacional do Ciclista”, disse o presidente da Federação Paulista de Ciclismo. José Cláudio dos Santos.