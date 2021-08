Adolescentes são apreendidos por roubo de motocicleta em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/08/2021 | 19:30



Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (19), por roubo de uma motocicleta, no bairro Vila Luzita, em Santo André. A equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou os jovens empurrando o veículo pela via. Ao perceberem a presença policial, os adolescentes iniciaram fuga a pé e abandonaram a motocicleta e uma bolsa preta no local, que continha um simulacro de arma de fogo e dois celulares.

Após acompanhamento da equipe, os fugitivos foram detidos. O proprietário do veículo compareceu ao local e reconheceu os dois indivíduos como os autores do roubo do veículo. A ocorrência foi encaminhada ao 6° Distrito Policial, em Santo André.