Luciano e Benítez participam de parte de treino com bola no São Paulo

19/08/2021 | 19:23



Após descansar quarta-feira, dia seguinte à eliminação para o Palmeiras na Libertadores, o São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira. O elenco trabalhou no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para o duelo contra o Sport, domingo, às 20h30, em Recife, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os atletas fizeram um treino com bola na manhã desta quinta. A novidade foi a presença de Luciano, que trabalhou ao lado do grupo em parte da atividade. Depois, o atacante fez exercícios na parte interna do CT, cronograma seguido também pelo meio-campista Martín Benítez.

Luciano já está fora da equipe por lesão há dois meses. Ele se lesionou no dia 20 de junho, no clássico perdido por 2 a 0 para o Santos. Desde então, se recupera de um estiramento na coxa esquerda que o tirou de jogos importantes, como o que culminou na eliminação da Libertadores na última terça-feira.

Já Benítez não atua desde o duelo de volta contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no início deste mês. Ele ficou no banco nos dois jogos diante do Palmeiras pela quartas da Libertadores. Segundo o técnico Hernán Crespo, o argentino "não estava bem fisicamente há três ou quatro dias".

Luciano deve continuar fora e há dúvida sobre o retorno de Benítez na partida contra o Sport na Ilha do Retiro. Outra baixa é o jovem Marquinhos. O atacante segue em recuperação de lesão muscular.

Fora do torneio continental, o São Paulo concentra sua atenção para a Copa do Brasil e o Brasileirão. No torneio por pontos corridos, quer se afastar da zona de rebaixamento e busca a terceira vitória consecutiva. As duas anteriores, contra Athletico-PR e Grêmio, o levaram à 14ª colocação, com 18 pontos.