No Dia do Ciclista, veja 5 destinos para curtir de bike no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



19/08/2021 | 20:11



Em 19 de agosto é celebrado o Dia do Ciclista no Brasil. A data foi criada em homenagem a Pedro Davison, que, em 19 de agosto de 2006, foi atingido por um motorista alcoolizado que fugiu sem prestar socorro na Asa Sul, em Brasília. Pedro não resistiu aos ferimentos.

Passaram-se quatro anos até que o autor do crime fosse condenado, por homicídio doloso. E apenas em 2017 o Dia do Ciclista, finalmente, foi estabelecido em 19 de agosto.

Dia do Ciclista: 19 de agosto

A origem trágica do Dia do Ciclista traz um alerta sobre o quanto é preciso evoluir no trânsito para respeitar quem está sobre duas rodas. E também ressalta o lado positivo da história, salientando o quanto a prática é benéfica não só para saúde pessoal, por se tratar de um ótimo exercício, como também para um convívio mais civilizado em relação aos meios de transporte.

O ciclismo e o turismo

Pedalar é uma maneira maravilhosa de conhecer um destino. Você tem tempo de observar com calma os lugares, parar onde quiser, curtir a rota de acordo com o seu ritmo e, de quebra, praticar um exercício.

No Brasil, existem vários roteiros de bike para celebrar o Dia do Ciclista e desfrutar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Vila Velha. De acordo com a Tembici, empresas que desenvolve tecnologia para o mercado de bicicletas compartilhas, como o aplicativo Bike Itaú (https://bikeitau.com.br/) você pode pegar bicicletas nos pontos a seguir e se divertir.

Roteiros de bike no Brasil

São Paulo

Um dos melhores lugares para pedalar na capital paulista é o Parque Ibirapuera. O local, repleto de verde, oferece atrações culturais, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), Museu Afro Brasil, Fundação Bienal; Auditório Ibirapuera e o Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). Aproveite o Dia do Ciclista e vá até lá para conferir.

Jefferson Pancieri Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Caso queira estender o passeio, a Avenida Paulista conta com boas ciclofaixas e é palco do principal museu da cidade, o Museu de Arte de São Paulo (MASP). Outro roteiro de bike que atrai muitos viajantes é o que passa pelo Beco do Batman, localizado na região de Pinheiros, com uma série de grafites que rendem lindas fotos.

Onde alugar a bike

Parque Ibirapuera: – Estação 131 Parque Ibirapuera Portão 06; Estação 132 Portão 05; Estação 32 Portão 07; Estação 33 Portão 07.

MASP: Estação 80 Praça Alexandre de Gusmão; Estação 81 Colégio Dante Alighieri.

Beco do Batman: Estação 222 Rua Horácio Lane.

Rio de Janeiro

Curtir o visual da Cidade Maravilhosa em um roteiros de bike no Dia do Ciclista pode ser uma boa ideia. Vale a pena, por exemplo, dar uma volta inteira pedalando na Lagoa. Dali, é fácil acessar pontos turísticos como o Jardim Botânico e o Jockey Club.

Pedro Kirilos-Riotur O Rio de Janeiro é perfeito para andar de bike

Já pela ciclovia Mané Garrincha, você pode chegar à Praia de Copacabana, sempre de olho no visual espetacular do Pão de Açúcar. Quem tiver pique ainda pode seguir pelo Aterro do Flamengo, passando pelo Centro até chegar à Cinelândia. Sobra tempo ainda para visitar o Teatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes.

Onde alugar a bike

Jardim Botânico: Estação 162 – Pacheco Leão; Estação 76 – Baixo Gávea; Estação 161 – Jardim Botânico.

Pão de Açúcar: Estação 133 – Pasteur.

Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Estação 05 – Largo da Carioca; Estação 66 – Estação de Bondes e Estação 224 – Catedral Metropolitano.

Porto Alegre

O Parque da Farroupilha, carinhosamente chamado de Redenção, é um bom lugar para começar a desbravar a capital do Rio Grande do Sul em roteiros de bike. Localizada na região central da cidade, a área verde conta com lindas árvores e flores, que deixam o passeio muito mais agradável.

Alfonso Abraham Parque da Farroupilha, o Redenção, em Porto Alegre

Junto à orla, a dica é alugar uma bicicleta pelo sistema Bike POA e assistir ao famoso pôr do sol de Porto Alegre. No final de semana, vale a pena seguir para a Praça Júlio de Mesquita, que recebe feirinhas, músicas e food trucks. Mas você pode adiantar a atividade e dar uma passada por lá no Dia do Ciclista.

Onde alugar a bike

Parque da Redenção: Estação 33 – Redenção Mercadinho; Estação 30 – Vieira de Castro e Estação 28 – Venâncio Aires.

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho: Estação 18 – Ministério Público; Estação 08 – Câmara dos Vereadores e Estação 09 – SERPRO.

Memorial do Rio Grande do Sul: Estação 02 – Praça da Alfândega.

Salvador

Ah, que delícia que é fazer roteiros de bike em Salvador. A capital baiana reúne alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos do Brasil, como o Elevador Lacerda, o primeiro elevador urbano do mundo. Para visitá-lo, você pode usar as ciclofaixas entre o Centro Histórico e o Comércio, que levam a grandes cartões-postais da região.

Rita Barreto- Arquivo Setur – Bahiatursa Elevador Lacerda, em Salvador

No Centro Histórico, por exemplo, estão praças, casarões e teatros. É possível inclusive pedalar sem pressa pelo Pelourinho, dono de diversos museus, ateliês e igrejas.

Onde alugar a bike

Elevador Lacerda: Estação 17 – Mercado Modelo

Pelourinho: Estação 18 – Praça da Sé

Forte São Diogo (Espaço Carybé das Artes): Estação 02 – Estação Porto da Barra

Vila Velha

Localizada na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha é uma das cidades mais antigas do Brasil. Ali, você pedala pela história do país, passando por lugares como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Forte de São Francisco Xavier de Piratininga, o Farol de Santa Luzia e o Convento da Penha.

Tadeu_Bianconi Convento da Penha, em Vila Velha

Os roteiros de bike pela cidade também podem incluir uma visita à Praia da Costa, que tem uma linda orla. Ali há um calçadão e uma ciclovia com 5 km de extensão. Aproveite para curtir um deles no Dia do Ciclista.

Onde alugar a bike

Farol de Santa Luzia e Morro do Moreno: Estação 01 Av Antônio Gil Veloso