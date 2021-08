EUA orienta bancos de desenvolvimento a priorizar investimentos em energia limpa

16/08/2021 | 18:22



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos orientou nesta segunda-feira, 16, os bancos multilaterais de desenvolvimento a priorizar investimentos em energia limpa, inovação e eficiência energética. Segundo um comunicado da pasta, a medida resulta de um decreto assinado pelo presidente americano, Joe Biden, em janeiro para fortalecer o combate à mudança climática.

"Hoje, os Estados Unidos tomam medidas ousadas e proativas para enfrentar a crise climática, trabalhando com nossos parceiros internacionais para estabelecer um caminho claro para encerrar o apoio dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento aos combustíveis fósseis", escreveu a secretária do Tesouro, Janet Yellen, na nota.

O Tesouro americano ressalta que os EUA são os maiores parceiros dos bancos multilaterais e assumem, portanto, um papel de liderança. De acordo com o documento, a nova orientação mantém alguma flexibilidade para que os países em desenvolvimento apoiem projetos limitados com combustíveis fósseis, se determinados critérios forem atendidos.

Os EUA argumentam que, ao encerrar seu apoio ao investimento direto em projetos de carvão e petróleo, apoiam os países mais pobres no cumprimento de suas metas de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aplicam padrões rigorosos para reduzir as emissões de carbono e atingir os objetivos do Acordo de Paris.