Casal brasileiro larga carreira para viajar de motorhome

O casal Alessandro da Cruz e Maria Eduarda Cardoso começou o ano de 2020 com grandes planos. Juntos há três anos, eles decidiram se despedir da rotina agitada de São Paulo e de suas carreiras como advogados para viver na estrada e viajar de motorhome – veículo que funciona como um híbrido de casa e meio de transporte.

Com a criação do projeto “Get Outside”, a dupla encontrou no turismo a melhor forma de estreitar seu laço afetivo. Na estrada, eles aprenderam a respeitar o espaço do outro, mesmo vivendo e trabalhando juntos. Também descobriram maneiras de criar parcerias duradouras e, principalmente, dividir as expectativas e surpresas de pisar em um destino pela primeira vez.

O casal traçou um planejamento ambicioso. Em janeiro do ano passado, saíram de São Paulo rumo ao extremo sul da Argentina, passando antes pelo litoral uruguaio, até chegar à Carretera Austral, no Chile. De lá, exploraram a Patagônia chilena, passando por vulcões e paisagens incríveis. Depois, retornaram à Argentina para seguir rumo à região de Ushuaia. Foi durante a estadia nesse destino que a dupla encarou o início da pandemia da covid-19 e, em novembro de 2020, retornou ao Brasil.

Presença nas redes sociais

As viagens e aventuras de Ale e Duda são relatadas em fotos, vídeos e textos em suas redes sociais há mais de seis anos. Só no Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, a dupla tem 63 mil seguidores. O Kwai oferece um formato descomplicado e dinâmico, além de entregar nosso conteúdo para um número maior de pessoas. Nos vídeos curtos, mostramos nossa vida real, recheada de conquistas, mas também de perrengues, o que tem aproximado as pessoas a se identificarem com nosso estilo de vida”, explica Duda.

O casal estruturou o nomadismo digital como um negócio: “Abrimos uma empresa e buscamos clientes e parceiros que pudessem se juntar a nós nesse grande projeto e tornar tudo isso viável”, conta Ale.

Próximas paradas: Ceará e Rio Grande do Norte

Quando o casal retornou ao Brasil, no final de 2020, começou a rodar o país a partir do Rio Grande do Sul, passou pelos cânions catarinenses, pela Serra da Mantiqueira, pela Serra da Canastra, pela Chapada dos Veadeiros, pela Serras Gerais, pelo Jalapão, pelos Lençóis Maranhenses e pela Amazônia. Agora, eles estão percorrendo a costa do Nordeste. A próxima parada será Fortaleza e o Rio Grande do Norte.

“Gostamos de dizer que não falamos de viagens; mas de sonhos e inspirações, tendo a viagem como pano de fundo”, afirma Duda. “Nosso objetivo é usar as nossas histórias para inspirar as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, mesmo que mudanças importantes sejam necessárias para que elas se realizem”, completa.

Gastos até agora

Até agora, o casal percorreu 30 mil quilômetros e gastou R$ 12.739 de combustível em um ano e meio de viagem. O custo total da aventura, incluindo alimentação, combustível e passeios, gira em torno de R$ 57 mil.

