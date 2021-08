Após acusações de violência doméstica contra ex-esposa, Johnny Depp acredita estar sendo boicotado em Hollywood

16/08/2021 | 16:11



Johnny Depp acredita estar sendo boicotado por Hollywood após acusação de violência doméstica contra a ex-esposa, Amber Heard. Será que a carreira do ator está com os dias contados? Em entrevista concedida ao jornal britânico The Times, Depp relata a demora em conseguir um estúdio para o seu mais novo filme, Minamata.

A produção fala sobre o desastre ambiental que aconteceu no Japão da década de 1950, mas, nesse último mês de julho, os estúdios MGM suspenderam o lançamento nos Estados Unidos. O diretor da obra, Andrew Levitas, durante entrevista ao site Deadline, acredita que o motivo da decisão foi o processo enfrentado na Justiça por Depp. Além disso, o astro diz estar vivendo cinco anos surreais logo depois do fim de seu casamento e lamenta o absurdo da matemática da mídia - ele perdeu um processo contra o jornal britânico, The Sun, que o acusou de ser agressor de esposa em uma de suas notícias.

Apesar da crise que Johnny enfrenta em sua carreira profissional, ele foi anunciado como figura homenageada nas próximas edições do San Sebastian Film Festival, evento espanhol que acontecerá em setembro, e do Karlovy Vary International Film Festival, festival de cinema na República Tcheca que ocorrerá em agosto.