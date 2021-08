Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle esbanja simpatia ao deixar hotel no Rio de Janeiro

16/08/2021 | 16:10



Ela tem apenas dois anos de idade, mas já é uma verdadeira artista! Ao saírem do hotel que a família estava hospedada no Rio de Janeiro, a pequena Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, não se acanhou com a presença dos paparazzi e fez a alegria dos funcionários do edifício na manhã desta segunda-feira, dia 16.

Com um vestido floral e usando maria-chiquinha, Zoe acenou para a galera que estava presente na fachada do edifício ao entrar no carro que os levaria em direção ao aeroporto. O trio estava passando o fim de semana na cidade do Cristo Redentor para participar do evento de coroação de Sabrina como Rainha de Bateria da escola Vila Isabel.