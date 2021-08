Polícia prende indivíduo por tráfico de entorpecentes em Santo André

Da Redação



16/08/2021 | 15:20



A equipe de Força Tática do 10º Batalhão prendeu, no último sábado (14), um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Vila Guaraciaba, em Santo André. A equipe realizava patrulhamento na região e suspeitou da atitude do infrator, o qual conduzia um veículo pela via e, ao perceber a presença policial, demonstrou certo nervosismo. Após abordagem e vistoria veicular foram localizadas, no banco traseiro do veículo, 3 bolsas contendo diversas substâncias entorpecentes, totalizando 580 porções de maconha, 801 porções de cocaína e 1632 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada ao 6º Distrito Policial.