Grávidos pela segunda vez, Maria Cecília e Rodolfo revelam sexo do bebê

16/08/2021 | 15:11



Pedro foi promovido a irmão mais velho! No último domingo, dia 15, Maria Cecília e Rodolfo encantaram os fãs ao revelar o sexo do segundo bebê do casal. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo em que o primogênito estourava balões pretos para descobrir se teria uma irmãzinha ou um irmãozinho.

E, para a surpresa dos papais corujas, eles terão mais um menino na família. Na legenda, Maria Cecília escreveu:

Filho é benção. Nosso coração está multiplicado de amor.

Fofos, né?!