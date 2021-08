Glória Menezes tem alta após ser internada com Covid-19

16/08/2021 | 15:10



Boas notícias! Glória Menezes recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, dia 16, após ser diagnosticada com Covid-19.

Aos 86 anos de idade, de acordo com o Jornal Hoje, a atriz deixou o local dentro de um carro, acompanhada do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes.

Glória deu até tchauzinho para os paparazzi que estavam presentes. Ficamos felizes com a recuperação da artista, que recentemente sofreu a perda do marido, Tarcísio Meira, também em razão do coronavírus.