Projeto em Rio Grande oferece aulas de passarela

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/08/2021 | 14:49



Desde 2019, o Projeto Passarela oferece em Rio Grande da Serra aulas gratuitas para 40 crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos que desejam se tornar modelos. O projeto foi idealizado pela promotora de eventas Lena Melo, 45 anos, e as aulas são ministradas pela modelo Suzana Antonelli, 18, que também mora em Rio Grande.

Lena, que desde 1999 atua como promotora de eventos e caça-talentos, pretende ampliar as atividades do projeto com aulas de dança, canto e teatro. Para isso, busca parceiros que possam colaborar com a iniciativa. Recentemente, o projeto realizou um desfile virtual com os alunos, para divulgar produtos de empreendedores e artesãos da cidade.

As aulas, que acontecem todos os sábados, a partir das 15 horas, ocorrem na sede da Associação Amigos Corações Unidos, no bairro Santa Tereza. “É importante dizer que o curso é para todas as crianças e adolescentes. Eles aprendem a desfilar, mas também sobre auto-estima, disciplina”, cita Lena.

Informações sobre inscrições e parcerias podem ser obtidas pelo telefone 97228-5343, com Lena, ou pela página do projeto no instagram, @mymodels.